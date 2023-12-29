Мобілізованим педагогам скасували зарплату у навчальних закладах
Джерело:Osvita.ua
Учителям та викладачам ЗВО, які перебувають на військовій службі за призовом під час мобілізації, скасували право на збереження середнього заробітку за основним місцем роботи. Тобто у їхньому навчальному закладі.
За інформацією Міносвіти України, відповідні зміни до закону "Про освіту" ухвалила Верховна Рада. Вони набули чинності з 24 грудня цього року.
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Мобілізованим педагогам скасували зарплату у навчальних закладах
У міністерстві освіти зазначили, що метою рішення є встановлення справедливих і рівних умов для всіх військовослужбовців України.
Так, до 24 грудня 2023 року за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби зберігали середній заробіток.
Зауважимо також, що відстрочку від мобілізації мають викладачі та вчителі, які працюють у своїх навчальних закладах на повну ставку.
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Наступного року педагогам підвищать зарплату
- Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що зарплати педагогам у 2024 році підвищать на 21%.
- Так, вчитель вищої категорії у середньому має отримувати 17,4 тисячі гривень.
- Міністр освіти Оксен Лісовий уточнив, що оплата праці вчителів зросте у два етапи: І – з 1 січня на 10%, ІІ – з 1 квітня – на 12,6%.
- У середньому педагог має отримувати 16 тисяч гривень зарплати.