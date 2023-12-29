За інформацією Міносвіти України, відповідні зміни до закону "Про освіту" ухвалила Верховна Рада. Вони набули чинності з 24 грудня цього року.

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Мобілізованим педагогам скасували зарплату у навчальних закладах

У міністерстві освіти зазначили, що метою рішення є встановлення справедливих і рівних умов для всіх військовослужбовців України.

Так, до 24 грудня 2023 року за педагогічними та науково-педагогічними працівниками на період проходження військової служби зберігали середній заробіток.

Зауважимо також, що відстрочку від мобілізації мають викладачі та вчителі, які працюють у своїх навчальних закладах на повну ставку.

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Наступного року педагогам підвищать зарплату