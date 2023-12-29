За информацией Минобразования Украины, соответствующие изменения в закон "Об образовании" приняла Верховная Рада. Они вступили в силу с 24 декабря этого года.

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Мобилизированным педагогам отменили зарплату в учебных заведениях

В министерстве образования отметили, что целью решения является установление справедливых и равных условий для всех военнослужащих Украины.

Так, до 24 декабря 2023 за педагогическими и научно-педагогическими работниками на период прохождения военной службы сохраняли средний заработок.

Заметим также, что отсрочку от мобилизации получают преподаватели и учителя, работающие в своих учебных заведениях на полную ставку.

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В следующем году педагогам повысят зарплату