Чому навіть у найрозвиненіших країнах Європи бракує вчителів

Навіть у найрозвиненіших державах Європи бракує молодих педагогів. Вони дедалі частіше віддають перевагу гнучкішим кар'єрним варіантам.

При цьому педагоги скаржаться на низькі зарплати та труднощі інклюзивного викладання. Про це інформує 24 Канал з посиланням The Economist.

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Чому у Європі бракує педагогів

Як свідчать дані одного з досліджень, 38 із 43 систем освіти повідомляють про проблеми з кадрами. Учні не залишаються без навчання, але школи змушені вносити корективи, які шкодять навчальному процесу.

Найрозвиненішим європейським країнам бракує вчителів, які викладають природничі науки, математику, інформатику.

Естонія

В Естонії кожен третій новий вчитель залишає професію протягом трьох років. Приблизно половина йде протягом п'яти років. За прогнозами Національної торгової палати, за десять років країна підготувала лише 13 вчителів фізики. Приблизно п'яту частину класів у Естонії очолюють люди без повної педагогічної кваліфікації, що вдвічі більше ніж у 2014 році. Серед тих, хто молодший за 30 років, близько половини закінчили навчання у 2022 році, що менше ніж дві третини у 2012 році.

Німеччина

У Німеччині брак кадрів змушує деякі початкові школи скорочувати час, який вони приділяють таким предметам як англійська мова та музика.

Англія

В Англії школи, які мають кадрові проблеми, просять директорів і заступників проводити більше часу в класах, що підриває якість управління школами.

Більшість учителів у Європі обирає комфортну роботу в передмісті.

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Які причини, що вчителів бракує

Насамперед проблемою є низькі зарплати. У багатих країнах вчителі заробляють приблизно на 10% менше, ніж у середньому люди з вищою освітою. Педагоги в Англії заробляли на 12% менше 2022 року, ніж 2010 року. У США реальна заробітна плата вчителів знизилася приблизно на 6% за аналогічний період. Вони заробляють на 26% менше, ніж інші спеціалісти з аналогічною освітою.

Опитані в Таллінні вчителі описують професію, яка стає дедалі складнішою і лише додає виклики. Країна докладає великих зусиль, щоб діти з особливими освітніми потребами навчалися у звичайних класах, але вчителі кажуть, що не мають достатньої підготовки для успішного інклюзивного навчання.

Також батьки частіше конфліктують з адміністраціями. Занепокоєння викликає і те, що викладання й надалі втрачатиме привабливість.