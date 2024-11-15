При этом педагоги жалуются на низкие зарплаты и трудности инклюзивного преподавания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой The Economist.

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Почему в Европе не хватает педагогов

Как свидетельствуют данные одного из исследований, 38 из 43 систем образования сообщают о проблемах с кадрами. Ученики не остаются без обучения, но школы вынуждены вносить коррективы, которые вредят учебному процессу.

Самым развитым европейским странам не хватает учителей, которые преподают естественные науки, математику, информатику.

Эстония

В Эстонии каждый третий новый учитель покидает профессию в течение трех лет. Примерно половина уходит в течение пяти лет. По прогнозам Национальной торговой палаты, за десять лет страна подготовила только 13 учителей физики. Примерно пятую часть классов в Эстонии возглавляют люди без полной педагогической квалификации, что вдвое больше чем в 2014 году. Среди тех, кто моложе 30 лет, около половины закончили обучение в 2022 году, что меньше чем две трети в 2012 году.

Германия

В Германии нехватка кадров заставляет некоторые начальные школы сокращать время, которое они уделяют таким предметам как английский язык и музыка.

Англия

В Англии школы, которые имеют кадровые проблемы, просят директоров и заместителей проводить больше времени в классах, что подрывает качество управления школами.

Большинство учителей в Европе выбирает комфортную работу в пригороде.

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Какие причины, что учителей не хватает

Прежде всего проблемой являются низкие зарплаты. В богатых странах учителя зарабатывают примерно на 10% меньше, чем в среднем люди с высшим образованием. Педагоги в Англии зарабатывали на 12% меньше в 2022 году, чем в 2010 году. В США реальная заработная плата учителей снизилась примерно на 6% за аналогичный период. Они зарабатывают на 26% меньше, чем другие специалисты с аналогичным образованием.

Опрошенные в Таллинне учителя описывают профессию, которая становится все сложнее и только добавляет вызовы. Страна прилагает большие усилия, чтобы дети с особыми образовательными потребностями учились в обычных классах, но учителя говорят, что не имеют достаточной подготовки для успешного инклюзивного обучения.

Также родители чаще конфликтуют с администрациями. Беспокойство вызывает и то, что преподавание и в дальнейшем будет терять привлекательность.