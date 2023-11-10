Фінансування на освіту у Держбюджеті-2024 збільшили: на що скерують мільярди
Джерело:Міносвіти України
На 2024 рік на освіту заклали майже на 22% більше коштів в ухваленому Держбюджеті, ніж 2023 року. Сума становить 171,2 мільярда гривень.
З них 148,8 мільярда гривень – загальний фонд Міносвіти. Кошти, зокрема, скерують на облаштування укриттів, друк підручників, забезпечення Нової української школи, створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти тощо.
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На що скерують освітні кошти, закладені у Держбюджеті – 2024
Так, вищезгадані кошти скерують на такі освітні напрями:
- освітня субвенція – 103,2 мільярда гривень.
Субвенцію збільшили у порівнянні з 2023 роком (87,5 мільярда гривень). Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам: на 10,4% з 1 січня і ще на 12,6% з 1 квітня (за тарифною сіткою). Також у неї заклали поділ класів на групи.
- облаштування укриттів у школах – 2,5 мільярда гривень;
- друк підручників – 1,5 мільярда гривень;
У 2022 році відповідні кошти віддали на ЗСУ. У Держбюджеті наступного року виділили 754,9 мільйона гривень на підручники. Цього було замало. Тому нардепи погодили ще 552,8 мільйона гривень на підручники.
- субвенція НУШ – 1,5 мільярда гривень;
За ці кошти для 5 – 7 класів НУШ придбають оснащення, навчальні матеріали, а також забезпечать восьмий пілотний клас і перекваліфікацію педагогів.
- субвенція на шкільні автобуси – 1 мільярд гривень;
Разом зі співфінансуванням із місцевих бюджетів вдасться закупити орієнтовно 500 шкільних автобусів.
- субвенція на модернізацію харчоблоків у школах – 1,5 мільярда гривень;
Після початку повномасштабного вторгнення Росії кошти на це виділили вперше.
- субвенція для підтримки дітей з особливими освітніми потребами – 304,5 мільйона гривень;
- навчання дітей у державних ЗЗСО і "Школі супергероїв" – 434,51 мільйона гривень;
- створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 500 мільйонів гривень;
- Фонд розвитку вищої та фахової передвищої освіти – 240 мільйонів гривень;
- Національний фонд досліджень і грантова підтримка науковців – 610,4 мільйона гривень.