Українським учителям збільшать зарплату у 2024 році

У 2024 році зарплати освітян в Україні повинні зрости. На 10% – з 1 січня і ще на 12% – з 1 липня.

Про це вказано у проєкті держабюджету-2024. Його схвалив уряд.

Читайте НУШ, зарплати, укриття: на що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту

Українським вчителям збільшать зарплату у 2024 році

Так, кошти на оплату праці освітян планують залучити з освітньої субвенції. Її заклали у проєкті на суму 102,9 мільярда гривень. Це майже на 18% більше, ніж 2023 року.

Збільшення освітньої субвенції дасть змогу підвищити зарплати працівникам освіти: на 10% з 1 січня і ще на 12% – з 1 липня (за тарифною сіткою),

– поінформували у МОН.

До слова, очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак в інтерв'ю "Українським новинам" також анонсував, що зарплати освітянам підвищать 2024 року. Він уточнив: планують підвищення з початку (1 січня) на 10%, потім через пів року ще 12%. За його словами, це тарифна сітка, вона прив'язана до мінімальної зарплати.

Дивіться також Надбавки скасують: у Кабміні повідомили, коли підвищать зарплату вчителям

Лісовий анонсував зміну формату оплати праці освітянам