Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч зарплати: у ВРУ назвали вимоги
Джерело:Освіторія
Недавно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував комплексну освітню реформу. У серпні 2023 року її представить президент Володимир Зеленський.
Реалізація реформи освіти розпочнеться у вересні, розповів член Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин. І заявив, що зарплата педагогів після перемоги може становити 40 тисяч гривень.
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Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч
Вищезгадане питання зараз на стадії обговорення, уточнив нардеп. І додав: суму не вигадав, цифра виникла внаслідок підрахунків.
Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть й болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді,
– розповів Колебошин.
І додав, що в Україні – найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів – 18 годин.
Тож обговорюється перехід до 36 годин (це будуть не лише "горлові", а й підготовка до занять). А відтак ніхто не зможе брати півтори ставки,
– резюмував нардеп.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.