Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч зарплати: у ВРУ назвали вимоги

10 липня 2023, 11:25
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Джерело:

Освіторія

Недавно міністр освіти і науки України Оксен Лісовий анонсував комплексну освітню реформу. У серпні 2023 року її представить президент Володимир Зеленський.

Реалізація реформи освіти розпочнеться у вересні, розповів член Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин. І заявив, що зарплата педагогів після перемоги може становити 40 тисяч гривень. 

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Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч 

Вищезгадане питання зараз на стадії обговорення, уточнив нардеп. І додав: суму не вигадав, цифра виникла внаслідок підрахунків.

Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть й болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді,
– розповів Колебошин. 

І додав, що в Україні – найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів – 18 годин.

Тож обговорюється перехід до 36 годин (це будуть не лише "горлові", а й підготовка до занять). А відтак ніхто не зможе брати півтори ставки,
– резюмував нардеп.

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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату

  • Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
  • Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
  • Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив Лісовий.
  • При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
  • Підвищення повинно бути системним, кажуть у МОН.
Автор: Марія Волошин