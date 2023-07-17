У Раді розповіли, чи справді вчителі отримуватимуть 40 тисяч зарплати
Джерело:НУШ
Недавно в Освітньому комітеті Верховної Ради заявили, що вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч гривень зарплати. Однак така цифра вимагатиме суттєвих змін щодо фаховості педагогів.
Заступник очільника Комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин уточнив, звідки взяли таку цифру. Також розповів, чи справді така сума реальна.
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Чи справді вчителі отримуватимуть 40 тисяч зарплати
Нардеп розповів: над освітньою реформою та відповідними змінами на сьогодні працює Міносвіти. Воно й виконує відповідні розрахунки.
Це число лежить на столі поруч з іншими. Але не можна говорити про те, що це остаточна сума, чи про те, що відбудеться механістичне збільшення заробітної плати до 40 тисяч без переглядів принципів нарахування, без того, щоб збільшувати базову ставку і зменшувати кількість надбавок,
– зазначив заступник очільника Освітнього комітету.
При цьому розповів, що систему з надбавками більшість експертів та навіть самі освітяни вважають непрогресивною. Адже під час епідемії коронавірусу і війни ці надбавки де-факто прибрали, тож вчителі залишилися лише зі ставкою.
Незалежно від того, якою буде ця сума, – 40 тисяч, більше, менше, – потрібно розуміти, що паралельно повинні відбуватися процеси, які мають удосконалити нарахування заробітної плати в цілому й систему професійного супроводу педагогічних працівників,
– додав Колебошин.
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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату
- Міносвіти вже активно працює над питанням підвищення зарплат освітян. Як вчителів, так і викладачів, заявив міністр освіти Оксен Лісовий.
- Чинні зарплати освітян, на його думку, – це приниження. Вони мають отримувати гідні зарплати.
- Якщо ми хочемо виховувати громадянина, то повинні зробити так, щоб педагог відчував себе гідною людиною, наголосив міністр.
- При цьому додав, що спілкувався щодо цього питання з керівниками нашої держави.
- Підвищення повинно бути системним. Нова система оплати праці вчителів в Україні має створювати конкурентні умови серед педагогів.
- Таку ціль має на меті реалізувати Міносвіти. Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти.