У Раді розповіли, чи справді вчителі отримуватимуть 40 тисяч зарплати

Заступник очільника Комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин уточнив, звідки взяли таку цифру. Також розповів, чи справді така сума реальна.

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Чи справді вчителі отримуватимуть 40 тисяч зарплати

Нардеп розповів: над освітньою реформою та відповідними змінами на сьогодні працює Міносвіти. Воно й виконує відповідні розрахунки.

Це число лежить на столі поруч з іншими. Але не можна говорити про те, що це остаточна сума, чи про те, що відбудеться механістичне збільшення заробітної плати до 40 тисяч без переглядів принципів нарахування, без того, щоб збільшувати базову ставку і зменшувати кількість надбавок,

– зазначив заступник очільника Освітнього комітету.

При цьому розповів, що систему з надбавками більшість експертів та навіть самі освітяни вважають непрогресивною. Адже під час епідемії коронавірусу і війни ці надбавки де-факто прибрали, тож вчителі залишилися лише зі ставкою.

Незалежно від того, якою буде ця сума, – 40 тисяч, більше, менше, – потрібно розуміти, що паралельно повинні відбуватися процеси, які мають удосконалити нарахування заробітної плати в цілому й систему професійного супроводу педагогічних працівників,

– додав Колебошин.

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