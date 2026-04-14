"Без жодних надбавок": чи підвищать учителям зарплату з вересня

З вересня вчителям в Україні підвищать зарплати ще на 20%. Це відбудеться навіть за найгіршого сценарію з усіх можливих.

Про це у бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. І уточнив, що зарплата шкільного педагога складається з окладу і різних надбавок.

Чому зарплату вчителя важко підвищити?

Нардеп зазначив, що оклад у межах зарплати відносно малий, а кількість надбавок дуже велика.

Молодий вчитель отримує оклад без жодних надбавок, бо не має ні стажу, ні категорії. Якщо йому не дають класне керівництво, він не перевіряє зошити, то тоді він не претендує на жодну надбавку, крім надбавки за престижність,

– зазначив Бабак.

І додав, що проблема цієї структури у тому, що молодий педагог отримує лише оклад, а досвідчений зі стажем 30 років має найвищу зарплату завдяки кількості різних надбавок. Різниця може сягати до 2,5 раза.

Якщо дуже спростити, то в 2025 році зарплата молодого вчителя становила 8 тисяч гривень, а досвідченого – 20 або трохи більше. Якщо оклад підвищувати всім вдвічі, молодий буде отримувати близько 16 тисяч, досвідчений – близько 40,

– каже нардеп.

І додав, що для досвідчених вчителів це добре, а от проблему молодого педагога так не розв'язати.

Цікаво! Законопроєкт про реформу оплати праці педагогів досі не внесли на розгляд Верховної Ради. Його мало розробити МОН України до кінця першого кварталу. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.

Що має змінити реформа?

Очільник Освітнього комітету також заявив, що ситуацію має змінити реформа оплати праці. Вона передбачає, що надбавки увійдуть до окладу і він зросте.

Замість малого окладу і великої кількості надбавок нам треба зробити великий оклад і невелику, але зрозумілу кількість надбавок,

– переконаний Бабак.

Що відомо про зростання зарплат вчителів?