Школам дуже потрібні нові фахівці: чому молодь не хоче ставати вчителями
- Основним бар'єром для молоді у виборі професії вчителя є низький рівень оплати праці педагогів.
- Що мотивує вчителів натомість залигатися у професії – у новині.
Українські школи зараз гостро потребують нових фахівців. Однак молодь дедалі рідше обирає професію вчителя.
У ГО "Навчай для України" оприлюднили результати дослідження, у якому назвали причини того, чому молоді фахівці не спішать ставати вчителями.
Чому молодь не хоче бути вчителями?
Студенти педагогічних спеціальностей найбільшим кар'єрним орієнтиром називають прагнення бути щасливими (66%). Він випереджає баланс між роботою та особистим життям (57%), високий заробіток і користь для суспільства (по 46%). Ті, хто планує працювати вчителями, рідше ставлять заробіток на перше місце – частіше згадують суспільну користь та роль прикладу.
Все ж основною причиною, чому молодь не хоче йти працювати у школи, є низькі зарплати. 92% педагогів/-инь вказали підвищення оплати праці як основну умову для покращення продуктивності.
Що цікаво, лише 37% студентів/-ок педагогічних спеціальностей розглядають школу як місце для довгострокової кар'єри.
При цьому вчителі із досвідом роботи до 5 років залишаються у професії через інтерес до роботи з учнями.
Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі повідомив, що найближчими тижнями педагоги у всіх регіонах країни отримуватимуть оновлені нарахування зарплати.
Підтримку під час адаптації вчителі/-ки найчастіше отримували з боку адміністрації школи (70% дали високу оцінку), наставників (69%) та колег (66%).
Учасники опитування зауважили, що саме дружня атмосфера, готовність досвідчених колег допомогти та взаємний обмін знаннями допомагають впорати зі стресом у перші місяці роботи й компенсують низьку зарплату чи інші труднощі. Водночас поодинокі випадки формального наставництва або конфліктного колективу ставали серйозним демотиватором і навіть причиною звільнення на старті кар'єри.
Як зросла зарплата вчителя?
- У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників.
- Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
- У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
- Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні також зростуть. Їхні посадові оклади підвищать на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також цьогоріч збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).