У 41% громад України зменшили розмір надбавки за престижність до зарплат вчителям у січні. При цьому 120 з цих громад мають кошти на рахунках ще зі субвенції на суму понад 1 мільярд гривень.
І все одно громади зменшили доплати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
Чому зменшили доплати?
Бабак заявив, що Комітет надалі отримує чимало звернень про те, що більшість вчителів не отримала обіцяного підвищення зарплат на 30%. Тому здійснили моніторинг за січень.
За результатами відстеження, 578 громад (39%) підвищили надбавку за престижність праці вчителів, якщо порівняти з листопадом 2025 року.
603 громади (41%) навпаки зменшили її розмір, і це попри те, що держава цільово виділяє кошти на підвищення оплати праці. Цих коштів достатньо, щоб громади могли виплачувати надбавки, тому економити ці кошти не потрібно,
– заявив нардеп.
І️ додав, що 226 громад (15%) залишили рівень виплат без змін.
Максимальну надбавку 30% виплачують лише 187 громад (12,7%),
– додав Бабак.
Водночас, за його словами:
-
️ 507 громад (34,5%) виплачують надбавку на рівні 10 – 20%;
-
️ 495 громад (33,7%) – 20 – 25%;
-
️ 92 громади (6,3%) – менше ніж 10%;
-
️ 102 громади (6,9%) встановили мінімальну надбавку 5%.
Ще 6 громад взагалі не здійснювали виплату надбавки, переважно через призупинення освітнього процесу або критичну фінансову ситуацію,
– повідомив народний обранець.
Комітет також радить Мінфіну до 23 березня поінформувати про заходи для врегулювання ситуації.
Чи зросли зарплати вчителів в Україні?
- Вчителям в Україні підвищили зарплати з 1 січня: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
- "Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень "на руки" для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях.
- Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк при цьому звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.