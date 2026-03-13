Чи зросли зарплати вчителів в Україні?

  • Вчителям в Україні підвищили зарплати з 1 січня: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.
  • "Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень "на руки" для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях.
  • Заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк при цьому звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.
  • Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.