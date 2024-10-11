МОН розробило сценарії підвищення зарплат учителів: чи є на це гроші

Учителі в Україні очікують на підвищення оплати праці. Однак посадовці заявляють про відсутність необхідних коштів.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що для підвищення зарплати всім працівникам освіти треба додатково 270 мільярдів гривень. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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Скільки грошей треба на підвищення зарплат учителям

Міністр заявив, що питання підвищення зарплат освітянам передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону "Про освіту" і є правильним і справедливим. Але на це додаткових грошей на сьогодні у держави немає.

Все ж посадовець зазначив, що Міносвіти розробило кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів, зокрема й поетапний. Для їхньої реалізації треба додатково хоча б 80 мільярдів гривень.

Водночас міністр наголосив, що на сьогодні видатки на зарплати освітянам фінансують за кошти донорів і партнерів.

Щойно з'явиться можливість, я абсолютно впевнений, що вчителі будуть перші в черзі на підвищення їхніх соціальних стандартів,

– заявив міністр.

При цьому додав, що на сьогодні пріоритетом для міністерства та уряду є безпека дітей: усі ресурси спрямовують на забезпечення цієї потреби.

Цікаво! Оксен Лісовий зазначив: середня зарплата вчителя на сьогодні становить 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою.

Що кажуть у Мінфіні