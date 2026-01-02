Українським педагогам нарешті підвищили зарплату
- З 1 січня 2026 року зарплата педагогів в Україні зросла на 30%.
- з 1 вересня планується ще одне підвищення на 20%.
З 1 січня 2026 року нарешті зросли зарплати педагогів в Україні. Зокрема, учителів.
Суму доходу збільшили на 30% з 1 січня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також Чи отримуватимуть педагоги "вчительську тисячу" у 2026 році
Наскільки зросли зарплати педагогів?
Підвищення зарплат заклали у Державному бюджеті на 2026 рік.
Так, загалом відбулося підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників – на 30% з 1 січня. Наступний етап підвищення їхнього доходу цьогоріч – на 20% з 1 вересня. Також з 1 січня зросли зарплати вихователів у дитсадках – на 30%.
Важливо, що зберігають доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Мовиться про 2 тисячі гривень для всіх учителів і 4 тисячі гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
У МОН також розповідали, що розробили за чотири моделі підвищення зарплат учителям. Вони не пов'язані із підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. При цьому передбачають:
- збільшення навантаження;
- відсутність збільшення навантаження;
- пропорційне підвищення для різних категорій вчителів;
- непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.
Дивіться також Ключові події в освіті у 2025 році: доплати вчителям, "недружній" вступ і боротьба з ухилянтами
Що відомо про підвищення зарплат учителям?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
А от підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.
3 грудня Верховна Рада України погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.
Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень, повідомило Міністерство освіти і науки України.