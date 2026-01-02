Укр Рус
2 січня, 11:47
3

Українським педагогам нарешті підвищили зарплату

Марія Волошин
Основні тези
  • З 1 січня 2026 року зарплата педагогів в Україні зросла на 30%.
  • з 1 вересня планується ще одне підвищення на 20%.

З 1 січня 2026 року нарешті зросли зарплати педагогів в Україні. Зокрема, учителів.

Суму доходу збільшили на 30% з 1 січня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Наскільки зросли зарплати педагогів?

Підвищення зарплат заклали у Державному бюджеті на 2026 рік.

Так, загалом відбулося підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників – на 30% з 1 січня. Наступний етап підвищення їхнього доходу цьогоріч – на 20% з 1 вересня. Також з 1 січня зросли зарплати вихователів у дитсадках – на 30%. 

Важливо, що зберігають доплату за роботу в несприятливих умовах праці. Мовиться про 2 тисячі гривень для всіх учителів і 4 тисячі гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).

У МОН також розповідали, що розробили за чотири моделі підвищення зарплат учителям. Вони не пов'язані із підвищенням оплати праці педагогів з січня та вересня 2026 року. При цьому передбачають:

  1. збільшення навантаження;
  2. відсутність збільшення навантаження;
  3. пропорційне підвищення для різних категорій вчителів;
  4. непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?

  • Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.

  • А от підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.

  • 3 грудня Верховна Рада України погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.

  • Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень, повідомило Міністерство освіти і науки України.