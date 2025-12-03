"Суттєве підвищення": наскільки з 2026 року зростуть зарплати вчителів

Верховна Рада України 3 грудня погодила проєкт Державного бюджету на 2026 рік. У ньому заклали значне підвищення зарплат учителям.

Загальний обсяг коштів на цю мету – 64,6 мільярда гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Наскільки підвищать зарплати педагогам?

Очільник відомства Оксен Лісовий зазначив, що спершу пропозиції, подані урядом до першого читання проєкту бюджету, передбачали 53,8 мільярда гривень.

Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування збільшили до 59,8 мільярда гривень, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 мільярда гривень,

– повідомив міністр.

Відповідно до ухвалених бюджетних рішень:

з 1 січня 2026 року зарплата педагогів зросте на 30%;

з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.

Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу, кажуть у МОН.

Окремою статтею остаточної редакції бюджету передбачили додаткові 4,8 мільярда гривень. Їх держава зможе спрямувати на зростання зарплат учителів надалі. Мовиться про формування системної моделі оплати праці. Ці кошти можуть стати основою для наступного етапу підвищення зарплат освітянам. Але для цього необхідно вдосконалити структуру оплати праці за однією з моделей, розроблених МОН.

У найближчі місяці Міністерство освіти і науки розпочне комунікацію з учителями, профспілками, органами місцевого самоврядування, освітніми управлінцями та керівниками закладів освіти щодо впровадження нової моделі оплати праці.

Найважливіше: робота над новою моделлю стане продовженням ухваленого рішення щодо підвищення зарплат. Усі педагогічні працівники гарантовано отримають визначене законом збільшення у 2026 році,

– наголошують у МОН.

Які зміни очікують на вчителів з 2026 року?

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що чекає з наступного року на вчителів після погодження Радою Бюджету на наступний рік: