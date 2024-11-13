Зарплати удвічі вищі: учителі в одному з облцентрів отримують додаткові виплати

У Чернівцях вчителі отримують з міського бюджету додаткові виплати. Для цього з міської казни виділили до 8 мільйонів гривень на підтримку освітян, які не мають стажу.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Molbuk. Мер міста Роман Клічукце не пресконференції розповів, хто отримує більшу зарплату.

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Учителі в Чернівцях отримують додаткові виплати

Посадовець зауважив, що це доплата для молодого вчителя, який закінчив університет і у школі отримує мінімальну зарплату.

Зрозуміло, що потрібно дуже багато років працювати, щоб отримувати додаткові доплати за вислугу років. Тому на початку року було ухвалено рішення про підтримку молодих вчителів. Вони отримують зарплату вдвічі більшу за мінімальну,

– зауважив Клічукце.

І додав, що, на його думку, це є певним стимулом, щоб студенти з університету йшли працювати до школи.

Не можу сказати, що завдяки цьому закриті усі вакансії, вони є. Але якби цих виплат не було, вакансій, переконаний, стало б ще більше. Ці виплати будуть збережені у бюджеті на 2025 рік,

– уточнив мер міста.

Він також повідомив, що у жовтні для усіх вчителів збільшили на 10% оплату за престижність. Так місто намагається, за словами мера, з бюджету громади підтримувати освітян, щоб вони мали мотивацію залишатися у школах.