Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Molbuk. Мэр города Роман Кличукце не пресс-конференции рассказал, кто получает большую зарплату.

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Учителя в Черновцах получают дополнительные выплаты

Чиновник отметил, что это доплата для молодого учителя, который закончил университет и в школе получает минимальную зарплату.

Понятно, что нужно очень много лет работать, чтобы получать дополнительные доплаты за выслугу лет. Поэтому в начале года было принято решение о поддержке молодых учителей. Они получают зарплату вдвое больше минимальной,

– отметил Кличукце.

И добавил, что, по его мнению, это является определенным стимулом, чтобы студенты из университета шли работать в школу.

Не могу сказать, что благодаря этому закрыты все вакансии, они есть. Но если бы этих выплат не было, вакансий, убежден, стало бы еще больше. Эти выплаты будут сохранены в бюджете на 2025 год,

– уточнил мэр города.

Он также сообщил, что в октябре для всех учителей увеличили на 10% оплату за престижность. Так город пытается, по словам мэра, из бюджета общины поддерживать педагогов, чтобы они имели мотивацию оставаться в школах.