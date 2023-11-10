Вчителям у 2024 році підвищать зарплату

Наступного року вчителям в Україні підвищать зарплату. Це передбачено в ухваленому Верховною Радою Держбюджеті на 2024 рік.

Кошти на це виділять з освітньої субвенції. Коли і на скільки зросте зарплата педагогів наступного року, читайте далі.

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Педагогам у 2024 році підвищать зарплату

У Держбюджеті на 2024 рік у межах витрат на освіту передбачили освітню субвенцію на суму 103,2 мільярда гривень. Її збільшили у порівнянні з 2023 роком. Торік було 87,5 мільярда гривень.

Так, з цих грошей планують підвищити зарплати освітянам:

на 10,4% – з 1 січня;

ще на 12,6% – з 1 квітня (за тарифною сіткою).

Зауважимо, на 2024 рік на освіту заклали майже на 22% більше коштів в ухваленому Держбюджеті, ніж 2023 року – 171,2 мільярда гривень.

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Учителям підвищать зарплату у 2024 році