У Профспілці зробили важливу заяву щодо надбавок вчителям за престижність

Вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму. Розмір зарплати вчителя не повинен залежати від спроможності конкретної громади.

Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

Чому важливо встановити надбавку у такому розмірі?

Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність. Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

Натомість таке скорочення доплати за престижність де-факто нівелює підвищення окладів із 1 січня 2026 року на 30%,

– заявив Романюк.

Тож у Профспілці закликають внести зміни до постанови: встановити гарантовані 30% як державну норму, аби розмір зарплати вчителя не залежав від спроможності й бюджету конкретної громади.

До слова, ЦК Профспілки скерував звернення до представників центральної влади щодо встановлення фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі 30%.

Що раніше казали у Профспілці?

Освітянська профспілка наполягала на встановленні фіксованого розміру надбавки за престижність праці для вчителів у розмірі не менш ніж 30%.

Звернення вже скерували очільниці уряду Юлії Свириденко та очільнику Освітнього комітету Ради Сергієві Бабаку.

У Профспілці зазначали, що наразі постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку за престижність праці для педагогів у межах від 5% до 30% посадового окладу.

Аналіз 2025 року і прогноз на 2026 показує нерівномірний розподіл освітньої субвенції: одні громади мають ресурс платити 30%, інші – лише 5%, зазначили освітяни.

Як зросла зарплата вчителя?