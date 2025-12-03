  • Тобто, щоб виконати Закон України "Про освіту", розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків під час конференції, зазначає НУШ.
  • Для того, щоб це здійснити, потрібно до 59 мільярдів гривень, які вже виділені на підвищення зарплати на 30% та 20% у 2026 році, знайти ще додатково 14 мільярдів гривень. Чи буде це можливо – наразі відповіді немає, резюмував він.