"Мурашки по шкірі": учителька кавою порахувала свою зарплату і розповіла, чому не звільнилась

Учителька зарубіжної літератури з Чернівців Аліна Мец креативно поставилася до підрахунку оплати вчительської праці. Вона порахувала свою зарплату чашками кави.

Подробиці педагогиня розповіла у відео у тіктоці. І уточнила, чому досі у професії.

Скільки чашок кави можна випити за перевірку зошитів?

Педагогиня показала 30 зошитів з творами-роздумами, які здали на перевірку учні. І додала, що на перевірку одного твору у середньому вона витрачає 5 хвилин.

Тобто загалом це 2,5 години мого життя. Держава оцінює перевірку зошитів як надбавку до зарплати. І якщо поділити це на кількість годин, то виходить, що перевірка цих робіт у середньому – 1 лате без цукру,

– розповіла Мец.

До слова, у Чернівцях у кав'ярнях лате коштує близько 50 – 70 гривень.

Мец також відповіла, чому досі не кинула вчителювання.

Тому що коли читаю думки, які тут написані, вони викликають у мене мурашки по шкірі. І для мене це набагато цінніше за будь-яку каву,

– каже педагогиня.

Цікаво! За даними дослідження Освіторії, у 2024 – 2025 навчальному році приблизно 40 тисяч (це близько 12%) вчителів вийшли із системи освіти. Про це заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв'ю УП.

Скільки заробляє вчитель: відео

У коментарях пишуть, що вчительська праця має оплачуватись гідно.

Про які ще вчительські "секрети" розповідала Мец?

Аліна Мец розповідала у тіктоці про те, що школяр здав порожній листок як відповідь на завдання. Вона просила написати "листа Гамлета" самому собі після фіналу. Учень обґрунтував це тим, що Гамлет у фіналі помер, тож листа більше не напише.

Педагогиня також назвала токсичну для учнів фразу, яка фраза "вбиває" в учневі особистість. У 90-х роках, так і сьогодні можна почути: "Скажи вголос, ми посміємося всі разом". За її словами, це завуальований спосіб присоромити дитину перед однокласниками.

Мец розповіла і про те, чому вчителі за невиконане домашнє завдання ставлять двійку, а за виконане – нічого. Зауважила, що так учнів готують до дорослого життя.

Чи зросли зарплати вчителів в Україні?