"Це шок": чи збільшать ставку вчителя до 36 годин

В Освітньому комітеті Верховної Ради нещодавно заявили про можливе збільшення кількості годин у межах ставки вчителя. Ця цифра може зрости з 18 до 36 годин.

Заступник очільника Комітету ВР із питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин розповів: один із варіантів змін у нарахуванні зарплати – брати базою для нарахування не кількість "урочних" годин за тиждень, як зараз, а враховувати загальне навантаження вчителя. Адже вчителі мають ще й додаткову роботу, окрім проведення уроків.

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Чи збільшать ставку вчителя до 36 годин

Так, додаткова робота вчителя включає:

підготовку до уроків;

класне керівництво;

перевірку робіт;

ведення відповідної документації тощо.

В Україні ставка вчителя – 18 годин. Ця кількість уроків є однією з найменших у Європі. В інших країнах педагоги мають по 20, 21, 24 години тощо.

Якщо хтось пише, що "з 18 ми переходимо на 36 – і це знущання", у мене нема жодного сумніву: вони розуміють, що йшлося не про збільшення "урочного" навантаження до 36 годин. Просто хтось починає маніпулювати цією цифрою. Це не турбота про вчителів, бо їх фактично вводять у шок. Я сам би був шокований, якби мені сказали: "З 18 годин у нас тепер буде 36 "горлових". Звісно, це знущання, і ніколи б ця ініціатива не пройшла. Це ж 7 – 8 уроків на день, повна маячня. Коли хтось виходить із такою комунікацією, він або щось не розуміє, або робить це свідомо, щоб збурювати суспільство,

– наголосив Колебошин.

Тобто 36 годин у межах ставки педагога, за словами нардепа, – гіпотетична можливість, одна з концепцій, яку поки розглядають паралельно з іншими. Ідея виникла після того, як в Освітньому комітеті заговорили про можливі 40 тисяч зарплати вчителя після перемоги.

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Як може змінитися ставка вчителя

Нардеп при цьому розповів, що є й інші варіанти реформування вчительської ставки.

Тому наголошую: 36 годин навантаження – це просто один зі шляхів. У нього є свої плюси: ми вийдемо із "сірої зони" щодо навантаження на вчителя, бо жоден закон фактично не регламентує час позаурочної роботи. Але є і мінуси: не є таємницею, що зараз учителі можуть брати півтори ставки, 27 годин, відповідно, мати більшу зарплату. За підходу із чіткою регламентацією 36 годин цей шлях, швидше за все, буде закритий. А, може, і ні – якщо окремо всередині загальних 36 годин буде виведено педагогічне навантаження. Тут безліч питань,

– додав заступник очільника Освітнього комітету.

І резюмував: найбільша проблема зараз – маленька базова ставка вчителя. Через це молоді спеціалісти не хочуть йти працювати до школи.