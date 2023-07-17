Замглавы Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин рассказал: один из вариантов изменений в начислении зарплаты – брать базой для начисления не количество "урочных" часов в неделю, как сейчас, а учитывать общую нагрузку учителя. Ведь у учителей есть еще и дополнительная работа, кроме проведения уроков.

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Увеличат ли ставку учителя до 36 часов

Так, дополнительная работа учителя включает:

подготовку к урокам;

классное руководство;

проверку работ;

ведение соответствующей документации и т.п.

Заметим! В Украине ставка учителя – 18 часов. Это количество уроков является одним из самых маленьких в Европе. В других странах педагоги имеют по 20, 21, 24 часа и т.д.

Если кто-то пишет, что "из 18 мы переходим на 36 – и это издевательство", у меня нет никакого сомнения: они понимают, что речь шла не об увеличении "урочной" нагрузки до 36 часов. Просто кто начинает манипулировать этой цифрой. Это не забота об учителях, потому что их фактически вводят в шок. Я сам бы был шокирован, если бы мне сказали: "С 18 часов у нас теперь будет 36 "горловых". Конечно, это издевательство, и никогда бы эта инициатива не прошла. Это же 7 – 8 уроков в день, полный бред. Когда кто-то выходит с такой коммуникацией, он или что-то не понимает, или делает это сознательно, чтобы возмущать общество,

– подчеркнул Колебошин.

То есть 36 часов в пределах ставки педагога, по словам нардепа, – гипотетическая возможность, одна из концепций, которую пока рассматривают параллельно с другими. Идея возникла после того, как в Образовательном комитете заговорили о возможных 40 тысяч зарплаты учителя после победы.

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Как может измениться ставка учителя

Нардеп при этом рассказал, что есть и другие варианты реформирования учительской ставки.

Поэтому подчеркиваю: 36 часов нагрузки – это просто один из путей. У него есть свои плюсы: мы выйдем из "серой зоны" по поводу нагрузки на учителя, потому что ни один закон фактически не регламентирует время внеурочной работы. Но есть и минусы: не секрет, что сейчас учителя могут брать полторы ставки, 27 часов, соответственно, иметь большую зарплату. При подходе с четкой регламентацией 36 часов этот путь, скорее всего, будет закрыт. А может, и нет – если отдельно внутри общих 36 часов будет выведена педагогическая нагрузка. Здесь множество вопросов,

– добавил заместитель главы Образовательного комитета.

И резюмировал: самая большая проблема сейчас – маленькая базовая ставка учителя. Поэтому молодые специалисты не хотят идти работать в школу.