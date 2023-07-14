Она заложена в презентованном МОН Визии будущего украинского образования. В документе, в частности, говорится о финансировании в полном объеме системы среднего образования и обеспечении его эффективным управлением.

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В МОН рассказали о новой системе оплаты труда учителей

Так, в Украине должны обновить сеть учебных заведений, которая будет иметь достаточное финансирование.

Новая система оплаты труда должна способствовать повышению престижности профессии учителя и создавать конкурентные условия в педагогическом сообществе,

– считают авторы видения.

Кроме того, образовательную политику должны формировать на основе доказательных данных и ведущих международных подходов и практик.

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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату