Вона закладена у презентованій МОН Візії майбутнього української освіти. У документі, зокрема, мовиться про фінансування у повному обсязі системи середньої освіти і забезпечення її ефективним управлінням.

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У МОН розповіли про нову систему оплати праці вчителів

Так, в Україні мають оновити мережу навчальних закладів, яка матиме достатнє фінансування.

Нова система оплати праці має сприяти підвищенню престижності професії вчителя та створювати конкурентні умови в педагогічній спільноті,

– вважають автори візії.

Окрім того, освітню політику мають формувати на основі доказових даних та провідних міжнародних підходів і практик.

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Коли вчителям та викладачам підвищать зарплату