Зарплати педагогам дошкілля у 2026 році можуть підвищити, – МОН
- У 2026 році педагогам дошкілля в Україні підвищать посадові оклади на 30%.
- Відповідну постанову готує Кабмін.
- Зарплата вихователів у дитячих садочках наразі становить 8 тисяч гривень.
Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення.
Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, інформує 24 Канал. Посадовиця наголосила, що питання оплати праці є ключовим для розвитку галузі.
Коли педагогам підвищать зарплату?
Зміни до постанови зараз погоджують у різних міністерствах. Вони мають набути чинності з 2026 року.
Це ще не та зарплата, на яку заслуговує людина, яка відповідає за життя, здоров'я та розвиток дітей, але це крок у правильному напрямі,
– заявила Коновалова.
За її словами, підвищення оплати праці розв'яже 60 – 90% проблем галузі дошкілля.
Зазначимо, що очільник відомства Оксен Лісовий під час розмови з журналістами, заявляв, що підвищення оплати праці педагогів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної і фахової передвищої освіти повинне бути прив'язане до зростання зарплат учителів.
Лісовий пояснив, що зараз закон дозволяє підвищувати зарплати і в дитсадках. Тарифна сітка визначає лише мінімум, тому органи місцевого самоврядування можуть встановлювати необхідний рівень зарплати для вихователів.
Скільки отримують вихователі?
Раніше в інтерв'ю "Новій українській школі" заступниця міністра Анастасія Коновалова розповіла, що зарплата вихователів у дитячих садочках становить 8 тисяч гривень.
Ситуацію могли б покращити доплати з місцевих бюджетів, однак через відсутність вчасно ухвалених нормативно-правових актів станом на серпень 2025 року лише 15,8% громад скористалися цією можливістю.
Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.