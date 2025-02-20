МОН роз'яснило зміни в оплаті праці працівникам дитсадків

З 1 січня 2025 року в Україні діє новий Закон "Про дошкільну освіту". У Міністерстві освіти і науки України при цьому пояснили нюанси оплати праці педагогів дитсадків.

Відповідний лист скерували в обласні департаменти освіти та заклади дошкільної освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Як нараховуватимуть зарплату педагогам дошкільної освіти

У відомстві поінформували, що питання оплати праці педагогічних працівників дитсадків унормують наказом відомства № 100. Він набуде чинності з дня його офіційного опублікування та застосовуватиметься з 1 січня 2025 року.

Але станом на 18 лютого наказ ще не опублікований в Офіційному віснику України і не набув чинності.

Тож до цього діятимуть норми Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 № 102.

Відповідно до цього наказу посадовий оклад педагогічному працівнику закладу дошкільної освіти встановлюють за робочий час, визначений відповідно до законодавства.

У МОН при цьому наголосили на неприпустимості змін умов оплати праці педагогічних працівників "заднім числом" і вираховування із виплаченої їм зарплати кошти за невідпрацьовані години робочого часу понад встановлене в тарифікаційних списках педагогічне навантаження.