Соответствующее письмо направили в областные департаменты образования и учреждения дошкольного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Как будут начислять зарплату педагогам дошкольного образования

В ведомстве проинформировали, что вопросы оплаты труда педагогических работников детсадов унормируют приказом ведомства № 100. Он вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться с 1 января 2025 года.

Но по состоянию на 18 февраля приказ еще не опубликован в Официальном вестнике Украины и не вступил в силу.

Поэтому до этого будут действовать нормы Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования, утвержденной приказом МОН от 15.04.1993 № 102.

Согласно этому приказу должностной оклад педагогическому работнику заведения дошкольного образования устанавливают за рабочее время, определенное в соответствии с законодательством.

В МОН при этом отметили недопустимость изменений условий оплаты труда педагогических работников "задним числом" и вычитания из выплаченной им зарплаты средства за неотработанные часы рабочего времени сверх установленной в тарификационных списках педагогической нагрузки.