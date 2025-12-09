Закон дозволяє: чи підвищили у громадах доплати вихователям дитсадків

Ухвалений цьогоріч Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків.

Тепер зарплати вихователям нараховує та сплачує місцеве самоврядування. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Дивіться також Кабмін схвалив Державний стандарт дошкільної освіти

Чи погодили громади премії вихователям?

Освітній комітет детально проаналізував зміни, щоб побачити динаміку руху реформи, зауважив нардеп. Зокрема, проаналізували посадові оклади, надбавки та додаткові доплати.

Підвищені посадові оклади: станом на жовтень 2025 року 4 громади вперше скористалися правом підвищувати оклади понад встановлені урядом норми.

Доплати засновників у 2025 році: у жовтні 2025 року доплати здійснювали у 234 громадах (17%). Найпоширеніші форми: премії, місцеві стимули, надбавки до 50% посадового окладу, доплати за перевищення наповнюваності груп, разові виплати. Окремо фіксують доплати за несприятливі умови праці.

Найбільше таких громад Київській (28), Одеській (22), Полтавській (22), Дніпропетровській (18) та Миколаївській (16) областях. Сума – 2600 гривень та 3900 гривень. Є й 5 200 та 10 400 гривень.

Цікаво! Педагогам дошкілля в Україні можуть підвищити посадові оклади ще на 30%. Відповідну постанову підготували у МОН і сподіваються на її ухвалення, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова.

Як впливають доплати на зарплати вихователів?

Цьогоріч запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомив Бабак.

Найбільше середнє зростання оплати праці вихователів 11 тарифного розряду у жовтні зафіксували у таких областях:

️Київській +5 198,92 гривні,

️Запорізькій +4 613,24 гривні,

️Львівській +2 391,98 гривні,

️Хмельницькій +2 076 гривень,

️Луганській +2 160 гривень,

️Одеській +1 689,29 гривні,

️Волинській +1 459,7 гривні.

В окремих територіальних громадах завдяки поєднанню максимальних надбавок та додаткових стимулів зафіксовано вищий за середній рівень заробітної плати вихователів,

– уточнив нардеп.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Це, за його словами, спостерігають у громадах Закарпатської, Київської, Львівської, Тернопільської, Харківської областей та Києва. Ці окремі громади максимально використали можливості Закону, зазначив очільник Комітету.

Як бачимо, поступово місцеве самоврядування збільшує фінансування дошкільної освіти. Маємо сподівання, що у 2026 році таких громад стане ще більше,

– резюмував Бабак.

Дивіться також Чи збільшили громади виплати на зарплати вихователям дитсадків

Чи ухвалив Кабмін Держстандарт дошкільної освіти?