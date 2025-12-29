Зарплати вихователів у дитсадках зростуть: коли і наскільки

Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні зростуть. Мовиться про підвищення посадових окладів на 30% з 1 січня 2026 року.

Відповідну постанову підтримав Кабмін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці заступниці міністра освіти і науки України Анастасії Коновалової.

Наскільки зростуть зарплати у дошкіллі?

Посадовиця повідомила, що ця норма буде обов'язково до виконання, це не рекомендацією. Кошти виділятимуть з місцевих бюджетів.

Посадовиця розповіла: збільшена освітня субвенція для вчителів та інших держбюджетних програм надасть громадам додаткові кошти. Частина з них надходитиме як податок на доходи фізичних осіб і залишатиметься в місцевих бюджетах. Це дасть можливість підвищити посадові оклади педагогам, які отримують зарплати з коштів із місцевих бюджетів.

Підвищать оклади на 30% всім педагогам закладів державної й комунальної форм власності, зазначає Osvita.ua. Це стосується не тільки педагогів дошкілля, а й працівників позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

Як і хто нараховує зарплату у дошкіллі?