Сума може перевищувати 15 тисяч: яку зарплату отримуватимуть вихователі дитсадків

З 1 січня 2026 року посадові оклади вихователів дитсадків в Україні зростають щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки.

Це передбачає відповідна постанова, розроблена МОН, яку ухвалив уряд. Яку зарплату в середньому зможуть отримувати цьогоріч вихователі, розповіла під час зустрічі з журналістами заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, інформує 24 Канал.

Яку зарплату отримуватимуть вихователі?

Посадовиця наголосила, що з 1 січня вищезгадана постанова є обов'язковою для виконання для місцевої влади. І нагадала, що погоджують та виплачують зарплати вихователям дитсадків на місцях.

Коновалова повідомила, що досвідчений педагог дошкілля, який має педагогічне звання, вищу кваліфікаційну категорію, досвід роботи більше ніж 10 років і працює в інклюзивній групі, у 2025 році отримував "на руки" 11907 гривень (якщо не було жодних додаткових доплат від громади).

Після підвищення у 2026 році, за словами посадовиці, такий вихователь отримуватиме 16034 гривні.

Якщо це педагог-початківець, суми будуть іншими. Мінімально можуть отримувати такі вихователі близько 10 тисяч гривень – навіть фахівці без досвіду, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20 – 30 %,

– уточнила заступниця міністра.

Яка ситуація із зарплатами вихователів?