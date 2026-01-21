Сума може перевищувати 15 тисяч: яку зарплату отримуватимуть вихователі дитсадків
- З 1 січня 2026 року посадові оклади вихователів дитсадків в Україні зростають щонайменше на 30%.
- Вихователь-початківець отримуватиме щонайменше близько 10 тисяч гривень.
З 1 січня 2026 року посадові оклади вихователів дитсадків в Україні зростають щонайменше на 30%. Мовиться про комунальні садки.
Це передбачає відповідна постанова, розроблена МОН, яку ухвалив уряд. Яку зарплату в середньому зможуть отримувати цьогоріч вихователі, розповіла під час зустрічі з журналістами заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, інформує 24 Канал.
Яку зарплату отримуватимуть вихователі?
Посадовиця наголосила, що з 1 січня вищезгадана постанова є обов'язковою для виконання для місцевої влади. І нагадала, що погоджують та виплачують зарплати вихователям дитсадків на місцях.
Коновалова повідомила, що досвідчений педагог дошкілля, який має педагогічне звання, вищу кваліфікаційну категорію, досвід роботи більше ніж 10 років і працює в інклюзивній групі, у 2025 році отримував "на руки" 11907 гривень (якщо не було жодних додаткових доплат від громади).
Після підвищення у 2026 році, за словами посадовиці, такий вихователь отримуватиме 16034 гривні.
Якщо це педагог-початківець, суми будуть іншими. Мінімально можуть отримувати такі вихователі близько 10 тисяч гривень – навіть фахівці без досвіду, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20 – 30 %,
– уточнила заступниця міністра.
Яка ситуація із зарплатами вихователів?
3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків.
Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
І додав, що в окремих територіальних громадах завдяки поєднанню максимальних надбавок та додаткових стимулів зафіксували вищий за середній рівень заробітної плати вихователів.