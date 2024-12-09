Зарплата викладача в Україні нижча, ніж у Сирії у 2014 році: аналіз професора Костюка

Низькі зарплати українських освітян – наріжний камінь якості освіти. Викладачі вишів не є виключенням і аналіз показує, що їх зарплати не дотягують до показників країн Близького Сходу 2014 року при нижчому ВВП.

Низькі зарплати викладачів українських вишів у порівнянні з низкою країн Близького Сходу та падіння престижності професії проаналізував доктор економічних наук, професор Олександр Костюк на своїй фейсбук-сторінці, пише 24 Канал.

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Що демонструє аналіз викладацьких зарплат в Україні і на Близькому Сході

Олександр Костюк зауважує, що викладацькі зарплати в Україні не дотягують до рівня зарплати викладачів в арабських країнах навіть станом на 2014 рік. При цьому ВВП у цих країнах значно менший, ніж в Україні.

Педагог наводить як приклад дослідження одного з видань щодо заробітних плат, яке було проведене у 12 арабських країнах. Так, найвищі зарплати викладачів державних університетів у Лівані та країнах Перської затоки.

Педагоги Сирії отримували у 2014 році дохід у 13 тисяч доларів на рік. Це більше ніж українські викладачі мають зараз.

В Іраку, Лівії, Марокко та Сирії професори починали із зарплати менш як 13 тисяч доларів на рік. Найбільш високооплачувані науковці в Ємені та Марокко заробляють близько 22 тисячі доларів і 30 тисяч доларів на рік відповідно. При цьому, ВВП на душу населення в цих двох країнах відповідно у 10 та майже у півтора раза менший за показник України. Суспільний престиж професії викладача університету в цих двох країнах значно вищий,

– коментує Костюк.

Високі зарплати для науковців Тунісу, Йорданії та Іраку. Костюк зазначає, що при нижчому ВВП на душу і населення в Йорданії у 2023 році, їх науковці заробляють майже 60 тисяч доларів на рік.

Зарплата викладача в Україні навряд чи перевищує 5 – 6 тисяч доларів на рік. Невже Йорданія – це інша планета?

– пише Костюк

Ще важливий фактор – у кожній з досліджуваних країн, окрім Сирії та Катару, академічні зарплати були вищими за середні зарплати їх співвітчизників протягом року. Про Україну так сказати наврядчи можна, а це свідчить про перестиж професії.

Отже, наведені арабські країни нагадують іншу планету, якщо мова йде про заробітну плату викладачів університетів,

– підсумовує Костюк

Аналіз професора Костюка / фейсбук-сторінка Alex Kostyuk

Професор акцентує, що не зрозуміло у чому полягали реформи вищої освіти України та чому було девальвовано суспільний престиж професії викладача університету, який зараз нижче, ніж у Сирії зразка 2014 року.