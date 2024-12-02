"Доплати можуть становити 100–150%": від чого залежать зарплати викладачів

Зарплати викладачів вишів залежать від кількості та якості контингенту студентів у ЗВО. Там, де доценти отримують умовно 12 тисяч гривень, очевидно є проблеми з управлінням і не лише з ним.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького ZN.UA. За його словами, у вишах, де працюють вправні керівники, є можливість запрошувати викладати гарних фахівців без прив'язки до тарифної сітки.

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Від чого залежить зарплата викладача в Україні

Тарифна сітка натомість не обмежує зарплати викладачів, це радше певна межа, нижче за яку не можна встановлювати мінімальну винагороду, уточнив посадовець.

Натомість у закладах, де є нормальні керівники, які приваблюють сильних студентів, отже, й фінансування, і показують хороші результати в науці, інтернаціоналізації, працевлаштуванні, доплати до зарплат викладачів можуть становити 100 – 150% від окладу, а ще за особливі досягнення можуть виплачувати премії. Правда, я не казатиму, що рівень зарплат викладачів по країні мене задовольняє, абсолютно ні,

– зазначив заступник Лісового.

Водночас додав, що не МОН забезпечує зарплати викладачам. Заробітна плата насамперед залежить від кількості та якості контингенту студентів у закладі.

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Далі, за згаданою формулою, конкретна сума, яку заклад отримує від держави за підготовку кожного студента, коригується залежно від виконаних критеріїв: наукових досягнень, інтернаціоналізації, працевлаштування тощо. Але в основі – залежність від контингенту,

– уточнив Винницький.

І додав: якщо у виші мало студентів бюджетної форми, а також – вступників із хорошими балами ЗНО/НМТ, то викладачі у цьому ЗВО отримуватимуть низькі зарплати. Також низькі зарплати будуть, якщо у виші також мало тих, хто вчиться за контрактом, тим більше за грантами, тобто з вищими за середній балами ЗНО/НМТ.

Ті заклади, в яких зарплата доцента становить, наприклад, 12 тисяч гривень, вочевидь, не надто привабливі для студента, що свідчить про проблеми насамперед з управлінням, і з успішністю керівництва самого закладу,

– заявив Винницький.