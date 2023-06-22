Лісовий анонсував значні інвестиції в українську освіту: куди їх спрямують
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вважає, що саме освіта буде пріоритетом номер один після перемоги нашої держави у війні. Міністр при цьому анонсував значні інвестиції у цю сферу.
Про це очільник Міносвіти сказав у Львові під час найбільшого освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього". Захід, до слова, триває протягом 22 – 23 червня, передає 24 Канал.
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Лісовий анонсував значні інвестиції в українську освіту
Лісовий наголосив, що справжнім успіхом стане розвинена, стала система освіти.
Попри війну, освіту очікують значні інвестиції,
– повідомив міністр Лісовий.
І уточнив, що ці гроші спрямують на:
- зарплати вчителям;
- модернізацію шкіл;
- продовження роботи над старшою школою;
- перегляд підходів до профтехосвіти.
Очільник Міносвіти при цьому розповів, що минулого тижня зустрічався з віцепрезидентом Єврокомісії, який підтвердив: освіта – це кров країни, пише "Освіторія".
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У Львові триває найбільший фестиваль освіти
- У Львові протягом 22 – 23 червня триває найбільший в Україні фестиваль освіти "Вчителі майбутнього".
- Захід зібрав понад 2 тисячі педагогів та експертів.
- Вони обговорюють стратегію відновлення освіти у нашій державі та навчання в умовах війни.
- Загалом передбачили 11 панельних дискусій з кращими експертами у сфері освіти.
- До слова, у 2023 році захід відбувається втретє.
- Востаннє таку подію організували у Львові в 2019 році.