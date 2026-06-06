"Засмагати" чи "загаряти": як правильно назвати сонячні ванни українською
В українській мові чимало випадків, коли слова видаються нам росіянізмами та ми вагаємося чи варто їх використовувати. Втім, чимало випадків, коли слово існує в обох мовах і не є помилкою.
Як же називати українською правильно процес, коли ми ніжимося на сонечку – засмагання чи загаряння, розповідаємо з посиланням на мовознавицю та радіоведучу Ольгу Багній.
Дивіться також Райдуга чи веселка: як правильно називати це красиве атмосферне явище
Як правильно українською – "загаряти" чи "засмагати"?
Нарешті настало календарне літо та сонячні дні, а тому у мовленні з'явилася літня сезонна лексика. У дітей розпочалися канікули, а батьки з нетерпінням чекають відпустки та відпочинку. У літній час ми часто говоримо про сонце й його вплив на шкіру і найчастіше можна почути: "Поїхали на озеро загаряти", "Треба трохи позагаряти", "Я добре загорів". Та чи справді "загаряти" – українське слово, коли відоме і інше – "засмагати"?
Зазирнувши до словників, ми знайдемо обидва слова, але походження у них різне.
Слово "загоряти" означає набувати засмаги, ставати смуглявим під дією сонячного проміння, але написання через "О". Походить від від праслов'янського *gorěti, *gorjǫ, goriši – горіти. А тому слово "загар", теж маємо як результат загоряння – бронзовий відтінок шкіри.
Цікаво! Слово "загоряти" має й інше значення – так називають процес марнування, гаяння часу, неробство чи лінощі. Замість "він нічого не робив" можна сказати – "він весь час загорав".
Зважаючи на походження, не дивно, що ці слова є і в російській мові, і може видатися, що ми перебрали на себе чуже.
Однак українці використовують ще один варіант – "засмагати". В основі теж праслов'янське коріння, але від іншого слова smaga – "жар, спека; вогонь", *smagnǫti – "сохнути, сушити; темніти". Звідси й походить слово "смаглявий" та навіть дієслово "смажити." А золотаво-коричневий або темний колір, якого набуває світла шкіра людини від тривалого перебування на сонці, називається – засмага.
Тому ми маємо два варіанти, і це чудово: загар і засмага, загорілий і засмаглий. Однак враховуйте фонетику, щоб точно не вийшло калькування – без "загарять".
Візьміть максимум користі від літнього сонця, але завжди зважайте на рекомендації, як засмагати правильно.
Правильно "загар" чи "засмага": дивіться відео
Які слова можуть плутати з загаром і засмагою?
Від одного кореня може утворитися чимало слів, які належать до різних сфер діяльності. І деякі – дуже схожі за звучанням, а мають геть інше значення.
Що таке "загар" ми з'ясували, але у словниках можна знайти й інше слово – "загАра". Воно означає бажання та запал до роботи, або ж – пристрасть:
- Нема загари робити. (Словник Бориса Грінченка).
- Так, стидка, бридка загара
Спалахнула в грудях в'ялих
У розпусної нікчеми,
Спокусить мене [поета] хотіла. (Леся Українка).
До речі! Серед діалектизмів можна зустріти слово "загорений", але не у значенні покритий засмагою, а про людину запальної вдачі чи сердиту: "чого ти такий загорений", тобто стривожений, розбурханий в емоціях. Чули таке значення?
"Засмага" теж має дуже схоже слово – "сма́га́", з подвійним наголосом. Так називають:
- сильну спрагу;
- наліт у роті, на губах від спраги;
- підвищену температуру тіла.
Отже, українською ми і загоряємо, і засмагаємо. І нехай цього літа буде багато сонця, але ще більше – гарної української мови!