Чи буде платною "Мрія" та які можливості вона пропонує для дошкілля

Застосунок "Мрія" робить освітній процес відкритим та доступним для учителів, батьків та дітей. Наразі міркують над розширенням її можливостей для дошкілля. Та чи буде застосунок доступний усім в плані оплати.

Застосунок "Мрія" став реальністю для українських шкіл. Ба більше, працюють над розширенням його можливостей для дошкілля та університетів. Чого очікувати дошкільникам, розповідає 24 Канал, зі слів свого журналіста Лева Шевченка.

Дивіться також "Навчання, від якого загоряються очі": відомо, коли запустять застосунок "Мрія"

Чи буде інтегруватися "Мрія" в дошкілля

8 квітня на конференції "Мрія Постосвіта" в Києві у Михайло Федоров віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій розповів, що влітку 2025 року почнеться тестування інтеграції дошкільної освіти в освітню платформу "Мрія".

Дошкілля. Ми активно над ним працюємо, і плануємо почати його тестувати влітку. Освіти починається з дошкілля, і насправді на сьогоднішній момент, не завжди була увага різних державних інституцій до дошкілля, і ми намагаємося з Міністерством освіти виправити ситуацію, і зроби все, щоб адміністрації дошкільних закладів і освітяни, педагоги, які там працюють отримали максимальну кількість освітнього контенту для дітей,

– сказав Федоров.

Інтеграція "Мрії" у дошкілля буде важливою для батьків, щоб вони розуміли як відбувається навчальний процес, що дитину навчили в садочку, як допомогти закріпити вдома певну тему.

Крім того, за його словами, це допоможе з навчальними планами і звітністю для вихователів.

Чи буде платним застосунок "Мрія"

З моменту впровадження застосунку "Мрія" 8 квітня і впродовж 2025 року, до освітньої платформи "Мрія" приєднають щонайменше 2 тисячі шкіл. Про це заявив віцепрем'єр Михайло Федоров.

У декого викликають питання, чи будуть послуги застосунку платними.

Співкерівник проєкту "Мрія" Олександр Павленко на EdTech-івенті "Мрія - Постосвіта" заявив, що застосунок "Мрія" для українських шкіл буде безкоштовним. Батькам і дітям не доведеться платити за його використання, що робить його доступним для всіх.

"Мрія" – безкоштовна назавжди. Вона буде безкоштовною для шкіл, для батьків, для дітей, як учасників освітнього процесу. Вона створена для України і буде працювати в Україні,

– зазначив Павленко.

Школи приєднатися до "Мрії" можуть двома способами:

В індивідуальному порядку. Школи можуть подати заявку на сайті, і розробники її опрацюють, зв'яжуться і допоможуть впровадити "Мрію" в конкретній школі. Впровадження "Мрії" на рівні громади. Це може бути окрема громада, місто чи навіть уся область. Так "Мрію" вже впроваджують у Запорізькій області

Після пілотного впровадження з 2 вересня у 40 школах в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Київській та Дніпропетровській областях і Києві до застосунку долучилися вже понад 100 тисяч користувачів.