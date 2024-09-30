Заступниця Лісового назвала середню зарплату вихователів в Україні
Джерело:ZN.UA
На сьогодні в Україні молодь неохоче вступає у виші на спеціальність "Дошкільна освіта". Однак у Міносвіти взялися змінювати ситуацію.
Новий закон про дошкільну освіту заклав підґрунтя для покращення умов праці вихователів та підвищення зарплати за той самий час роботи з дітьми. Про це заявила заступниця глави Міносвіти України Євгенія Смірнова ZN.UA.
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Яку зарплату отримують вихователі в Україні
Посадовиця каже, що станом на січень цього року середня заробітна плата (з урахуванням надбавок за престижність, сумлінну працю, вислугу років, допомоги на оздоровлення, із десятивідсотковим підвищенням) становить:
- 9 382 гривні – молодого вихователя без категорії та стажу роботи;
- 11 672 гривні – вихователя другої категорії;
- 12 499 гривень – вихователя першої категорії;
- 13 325 гривень – вихователя вищої категорії.
Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зазначив, що середня зарплата вчителя – 12 тисяч гривень. Залежно від навантаження, вона може бути більшою або меншою.
Смірнова також назвала важливий плюс нового закону.
Засновники державних і комунальних садочків можуть самостійно встановлювати посадові оклади, доплати, надбавки та грошові винагороди в розмірі, що перевищує визначений Кабміном, а також установлювати для педагогічних працівників додаткові винагороди й допомоги,
– уточнила заступниця Лісового.
І додала, що станом на вересень 2024 року дитсадки забезпечені кадрами на 92%; загальний відсоток вакансій вихователів – 8% (5640 ставок).
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