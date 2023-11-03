"Потреба в робітничих професіях зростає": в Україні створять 100 сучасних майстерень у профтехах

В Україні створять 100 сучасних майстерень у профтехах. На це у проєкті держбюджету на 2024 рік передбачили 500 мільйонів гривень.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров наголосив: трансформація профтехосвіти – важливий крок для зміцнення економіки та відбудови держави. Тож потреба в робітничих професіях зростає.

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В Україні створять 100 сучасних майстерень у профтехах

Федоров наголосив: зараз перевагу надаватимуть професіям, які потрібні для підсилення обороноздатності країни. Перелік цих професій оновлюють.

Посадовець також розповів, що 85% вакансій – спеціальності, які можна опанувати у профтехах. За прогнозами, у 2027 році найпопулярнішими видами економічної діяльності будуть будівництво, телекомунікації тощо.

Крім того, багато будівельників, електриків, слюсарів зараз захищають Україну на фронті. Отже, запит на робітничі професії надзвичайно високий,

– наголосив віцепрем'єр.

І розповів, що в Україні є 647 профтехів. Однак обладнання в них застаріле. А це проблема.

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Сучасні майстерні потрібні для якісного навчання будівельників, які відбудовуватимуть зруйноване окупантами, електриків, які проводитимуть струм до відновлених будинків, столярів, які робитимуть меблі для нових квартир,

– додав очільник Мінцифри.

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