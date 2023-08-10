Які професії точно не зникнуть у наступні 100 років
Джерело:РБК-Україна
Розвиток технологій у сучасному світі не припиняється. Згодом штучний інтелект може стати причиною зникнення окремих професій.
Однак є такі, які навіть ШІ не здолати. Які професії точно не зникнуть у найближчі 100 років, читайте далі.
Дивіться також Як обрати майбутню професію: поради та помилки
Які професії точно не зникнуть у наступні 100 років
Лікарі
Незалежно від технологічних змін, люди будуть завжди потребувати медичної допомоги та професійного лікування.
- Фахівці з інформаційної безпеки
У світі, де е-даних стає все більше, фахівці з інформаційної безпеки грають важливу роль у захисті конфіденційної інформації та боротьбі з кіберзлочинністю.
Інженери
З розвитком технологій, будівництва й реконструкції інфраструктури потреба у професійних інженерах та архітекторах залишатиметься постійною.
- Фінансові консультанти
Управління фінансами є необхідним навичкою для багатьох людей. Тож фінансові консультанти продовжуватимуть допомагати в плануванні фінансових цілей та інвестиціях ще багато років.
Адвокати
Правові питання і конфлікти існуватимуть завжди. Тому адвокати залишатимуться потрібними для захисту прав людей та надання юридичної допомоги.
Вчителі
Знання та освіта завжди будуть цінуватися. Тому педагоги будуть потрібні також.
- Психологи
Здоров'я та добробут людей залишатимуться пріоритетом протягом майбутніх століть. Тож психологи будуть потрібні для надання психологічної підтримки та лікування різних психічних проблем суспільства.
- Професійні спортсмени
Спорт і розваги завжди залишатимуться популярними. Тож професійні спортсмени продовжуватимуть користуватися значним попитом.