Директорка УЦОЯО розсекретила, чи повторювалися завдання на НМТ-2023

Усі тестові форми, які готували для основної сесії НМТ-2023, були унікальними. Тож завдання не повторювалися.

Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що іншим учасникам тестування оприлюднені в мережі завдання їхніми попередниками не могли допомогти скласти НМТ на вищий бал.

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Усі тестові форми НМТ-2023 були унікальними

Вакуленко повідомила, що усі завдання в тестах НМТ-2023 розробили відповідно до чинних програм ЗНО з відповідних предметів.

Вони могли бути подібними – але не були ідентичними. Навіть попри подібність тестових завдань (що є узвичаєною тестологічною практикою, зокрема і для тестів ЗНО), у всіх учасників були рівні можливості отримати найвищі результати,

– уточнила директорка УЦОЯО.

За її словами, усе тому, що всі тестові форми за складністю та структурою були аналогічні до демонстраційних варіантів НМТ. Тож вступники, які сумлінно готувалися, мали всі шанси отримати заслужено найвищі результати.

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До слова, офіційна інформація щодо результатів основних сесій НМТ уже з'явилася у персональних кабінетах учасників.

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