Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования – рассказала в интервью 24 Каналу, что другим участникам тестирования обнародованные в сети задания их предшественниками не могли помочь сложить НМТ на высший балл.

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Все тестовые формы НМТ-2023 были уникальными

Вакуленко сообщила, что все задания в тестах НМТ-2023 были разработаны в соответствии с действующими программами ВНО по соответствующим предметам.

Они могли быть подобными – но не были идентичными. Даже несмотря на сходство тестовых заданий (что является общепринятой тестологической практикой, в том числе и для тестов ВНО), у всех участников были равные возможности получить самые высокие результаты,

– уточнила директор УЦОКО.

По ее словам, все потому, что все тестовые формы по сложности и структуре были аналогичны демонстрационным вариантам НМТ. Так что добросовестно готовившиеся поступающие имели все шансы получить заслуженно самые высокие результаты.

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К слову, официальная информация о результатах основных сессий НМТ уже появилась в персональных кабинетах участников.

Больше читайте в интервью 24 Канала "Рискуете будущим, – директор УЦОКО о результатах, аннулировании и трудностях НМТ-2023".