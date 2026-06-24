Чи траплялися у тестах НМТ 2026 року питання з неправильними відповідями та помилки

Учасники НМТ у соцмережах активно обговорюють питання, які цьогоріч були на національному мультитесті. Окремі з них припускають, що не всі завдання тестування мали правильну відповідь.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи були такі завдання. Також уточнила, чи містили вони помилки.

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Чи є у тестах питання з неправильними відповідями

Вакуленко каже: хоча УЦОЯО не публікує всіх варіантів, але щоденно тестують до 25 тисяч вступників і вступниць. І абсолютна більшість завдань тестів НМТ стає публічною.

І якби в них були проблеми й помилки, про це б точно дізналися і це б обговорювали,

– вважає вона.

Так, наприклад, за її словами, багато було питань до завдання із картиною Марії Примаченко про Чорнобиль. Але виявилося, що дописувачі не додавали умову завдання.

Вони додавали лише картину і питання про те, чому присвячена ця картина, без стимулу, де було написано про четвертий енергоблок. Це завдання в історії України, і учасники мали проаналізувати візуальний образ із текстової інформації. А такого є багато,

– зазначила очільниця Центру.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи траплялися цьогоріч у завданнях помилки

Вакуленко також розповіла, що цьогоріч була одна друкарська помилка в завданні з біології.

Апеляційна комісія розглянула цю ситуацію, і тим учням, які не мали змоги правильно на це завдання відповісти, цей бал компенсували,

– резюмувала вона.

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