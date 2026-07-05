Чи можна по-іншому розподілити час виконання завдань на НМТ: відповідь УЦОЯО

Чимало цьогорічних учасників НМТ скаржилися на те, що їм бракує часу на виконання завдань. Наприклад, з математики.

Тому вони пропонують по-іншому розподілити час виконання завдань на іспиті. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко натомість розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи можливо це зробити.

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Чи можна по-іншому розподілити час на НМТ

Вакуленко нагадала, що на НМТ є два блоки, які містять завдання із двох предметів.

Ми не будемо змінювати такий підхід. Чому? Тому що є потреба ходити в укриття; оцінювання відбувається у межах дуже різних обставин. Тож змінювати блоки або якось давати змогу використовувати час з інших блоків – такого точно не передбачили. Але якщо ми говоримо про перший і другий блок, то в їхніх межах можна використовувати час так, як зручно,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

За її словами, абсолютна більшість учасників менше часу витрачає на завдання з української мови та більше працює з математикою. І це зрозуміла тактика.

Ми, коли проводимо спеціальні вебінари для вступників до початку оцінювання (а проводимо щонайменше два великі по три години), розповідаємо про ці тактики,

– додала Вакуленко.

І акцентувала, що у кожної дитини може бути свій підхід. Це для зрозуміння, з якого предмета варто почати виконання завдань, скільки часу працювати з завданням з певного предмета, треба тренуватися.

Оберіть варіант із демонстраційних, передбачте для виконання завдань чотири години з перервою, не підглядайте нікуди, окрім довідкових матеріалів, і пробуйте так попрацювати до іспиту. Спершу буде зовсім не зрозуміло і складно, але потім стане простіше,

– каже вона.

І якщо дитина це зробить хоча б тричі за рік перед тестуванням, то вже на тесті в неї не буде стресу, вона вже знатиме, як їй розподіляти час (таймер є зверху) і що їй потрібно, вважає Вакуленко. Тобто знатиме, що на таке завдання не потрібно витрачати багато часу, бо не знає, як його розв'язати, і рухатиметься далі.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як і коли відбувається НМТ у 2026 році?

Тестування відбувається цьогоріч у межах основної та додаткової сесії. Основна тривала з 20 травня до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня. Кожен учасник НМТ проходить тестування в один день у два етапи:

триватиме 120 хвилин, треба виконати завдання з української мови та математики; також триватиме 120 хвилин, треба виконати завдання з історії України та навчального предмета на вибір.

Між етапами – 20-хвилинна перерва.