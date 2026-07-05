Поэтому они предлагают по-другому распределить время на выполнение заданий на экзамене. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, в свою очередь , рассказала в интервью 24 каналу, возможно ли это сделать.

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Можно ли по-другому распределить время на НМТ

Вакуленко напомнила, что на НМТ есть два блока, которые содержат задания по двум предметам.

Мы не будем менять такой подход. Почему? Потому что есть необходимость укрываться; оценка проходит в очень разных условиях. Поэтому менять блоки или каким-то образом давать возможность использовать время из других блоков – такого точно не предусмотрели. Но если мы говорим о первом и втором блоке, то в их рамках можно использовать время так, как удобно,

– уточнила руководительница УЦОЯО.

По ее словам, абсолютное большинство участников тратит меньше времени на задания по украинскому языку и больше работает с математикой. И это понятная тактика.

Когда мы проводим специальные вебинары для абитуриентов перед началом тестирования (а проводим как минимум два больших по три часа), мы рассказываем об этих тактиках,

– добавила Вакуленко.

Она также подчеркнула, что у каждого ребенка может быть свой подход. Чтобы понять, с какого предмета стоит начать выполнение заданий и сколько времени уделять заданию по конкретному предмету, нужно тренироваться.

Выберите один из демонстрационных вариантов, отведите на выполнение заданий четыре часа с перерывом, никуда не заглядывайте, кроме справочных материалов, и попробуйте так поработать перед экзаменом. Сначала будет совсем непонятно и сложно, но потом станет проще,

– говорит она.

И если ребенок сделает это хотя бы три раза в год перед тестированием, то уже на тесте у него не будет стресса, он уже будет знать, как распределять время (таймер находится вверху) и что ему нужно, считает Вакуленко. То есть будет знать, что на такое задание не нужно тратить много времени, потому что не знает, как его решить, и будет двигаться дальше.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Как и когда проходит НМТ в 2026 году?

Тестирование в этом году проходит в рамках основной и дополнительной сессий. Основная сессия длилась с 20 мая по 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля. Каждый участник НМТ проходит тестирование в один день в два этапа:

продлится 120 минут, необходимо выполнить задания по украинскому языку и математике; также продлится 120 минут, необходимо выполнить задания по истории Украины и учебному предмету на выбор.

Между этапами – 20-минутный перерыв.