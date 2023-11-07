У Національному університеті "Львівська політехніка" з'явилися промовисті плакати з вимогою реакції на слова викладачки вишу Ірини Фаріон після її висловлювань щодо російськомовних військових. Їх розмістили в одному з корпусів ЗВО.

Так, у першому корпусі вишу на плакатах розмістили питання, зокрема, до керівництва університету. Питають, зокрема, про те, чому професорка кафедри української мови НУ "Львівська політехніка" Ірина Фаріон досі там працює.

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У Львівській політехніці після слів викладачки з'явилися промовисті плакати

На плакатах розмістити такі написи:

Чому в "Політехніці" досі працюють паплюжники честі українських воїнів?

Фаріон – геть з Політехніки!

Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших Героїв?

Мовчання – це знака згоди!

тощо.



У Львівській політехніці після слів викладачки з'явилися промовисті плакати / скриншот

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Що відомо про скандал із Фаріон