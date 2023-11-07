"Фаріон – геть!": у Львівській політехніці після слів викладачки з'явилися промовисті плакати
Джерело:ZAHIDWTF 24/7
У Національному університеті "Львівська політехніка" з'явилися промовисті плакати з вимогою реакції на слова викладачки вишу Ірини Фаріон після її висловлювань щодо російськомовних військових. Їх розмістили в одному з корпусів ЗВО.
Так, у першому корпусі вишу на плакатах розмістили питання, зокрема, до керівництва університету. Питають, зокрема, про те, чому професорка кафедри української мови НУ "Львівська політехніка" Ірина Фаріон досі там працює.
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У Львівській політехніці після слів викладачки з'явилися промовисті плакати
На плакатах розмістити такі написи:
- Чому в "Політехніці" досі працюють паплюжники честі українських воїнів?
- Фаріон – геть з Політехніки!
- Чому керівництво університету мовчить, коли викладач топче гідність наших Героїв?
- Мовчання – це знака згоди!
- тощо.
У Львівській політехніці після слів викладачки з'явилися промовисті плакати / скриншот
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Що відомо про скандал із Фаріон
- Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон в етері програми "Рандеву з Яніною Соколовою" після слів ведучої про те, що деякі військові бригади "Азов" та 3 окремої штурмової бригади спілкуються російською мовою, зокрема в бою, заявила, що "категорично не приймає" цього.
- Також сказала, що "не може назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою.
- "То нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка", – заявила екснардепка.
- Військові та громадські діячі відреагували різко на такі слова Фаріон.
- Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що правоохоронці мають звернути увагу на діяльність Фаріон.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення через заяви мовознавиці.
- Відомий блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський попросив її не використовувати своі таланти проти інтересів нашої держави.