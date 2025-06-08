Байґель, варкочки, бадиль і май: ці слова розкриють таємниці й обряди Зелених свят на Галичині
- Трійцю, або Зелені свята, відзначають в Україні у 2025 році 8 червня.
- Це свято є одним із найважливіших у році – з традиціями прикрашання осель зеленню.
- Які традиції воно має і як красиво описати його словами з галицької говірки, розповідаємо у нашій освітній добірці.
Цієї неділі, 8 червня, в Україні відзначають одне з найважливіших свят у році – Трійцю. Його ще називають Зеленими святами.
Цей празник має свої цікаві традиції та обряди. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, як розповісти про цікаві звичаї Зелених свят, вкраплюючи у розмову слова з галицького діалекту.
До теми Бажайте не "здоровля і благополуччя": як грамотно українською розповісти про Зелені свята
Які цікаві слова вам згодяться на Галичині на Зелені свята
У двадцять дев'ятій добірці допоможемо вам продемонструвати свою обізнаність не лише місцевими галицькими традиціями, а й говіркою.
Так, на Зелені свята або напередодні українці мають пам'ятати про цікавий звичай – замаїти хату. Тобто прикрасити свої оселі маєм, маїною – гілками липи та берези або запашними травами. І відсіювати від них всяку бадиль.
Ця зелень є символом відродження всього живого і має захищати дім від зла.
- празник – свято;
- бади́ль – бур'ян;
- май, маїна – зелень; зелене гілля;
На свято Трійці українці йдуть до храму, здибаються опісля з родичами. То приходять всі цьоці і вуйки, вуйни і стрийки. Напередодні свята, звичайно, готують частування, печуть хліб або коровай. Ну і вендлини точно якісь коптяться.
- вендли́ни – вудженина;
- здиба́тися – зустрітися;
- ї́джинє – пожива, страва;
- цьоця – тітка;
- вуйко – дядько;
- вуйна – дружина брата матері;
- стрий – брат батька;
Наші предки навіть влаштовували народні гуляння та ворожіння після святкового обіду.
Обряди на Зелені свята / Freepik
На зорі господині виносили свіжу випічку на поля і городи, задобрюючи духів покійних родичів, аби помогли землі дати добрі врожаї.
- ба́йґель – булка (чотиридільна);
На це свято особливо чудодійною вважали березу. Її наділяли силою зростання, яку людина може використовувати. Тому на Трійцю березові гілки дівчата заплітають у коси. Або ж із трьох гілочок плетуть косицю: скріплюють червоною стрічкою чи міцною травою. Такий букет у домі має дарувати щастя в любові, здоров'я та довголіття рідним.
- льо́ля – дівчина;
- варко́чє/варкочки – коса/косички;
Дівчатам ще на Трійцю казали, що, як хочуть мати ладну, а не рапату бузю, треба йти збирати ранкову росу і вмиватися нею.
- бу́зя – личко;
- рапа́тий – шорсткий.
Загалом цей празник вважається дуже радісним. Святу Трійцю ще вважали днем, коли весна остаточно поступається літу.