Байґель, варкочки, бадиль і май: ці слова розкриють таємниці й обряди Зелених свят на Галичині

Цієї неділі, 8 червня, в Україні відзначають одне з найважливіших свят у році – Трійцю. Його ще називають Зеленими святами.

Цей празник має свої цікаві традиції та обряди. 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" підкаже, як розповісти про цікаві звичаї Зелених свят, вкраплюючи у розмову слова з галицького діалекту.

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Які цікаві слова вам згодяться на Галичині на Зелені свята

У двадцять дев'ятій добірці допоможемо вам продемонструвати свою обізнаність не лише місцевими галицькими традиціями, а й говіркою.

Так, на Зелені свята або напередодні українці мають пам'ятати про цікавий звичай – замаїти хату. Тобто прикрасити свої оселі маєм, маїною – гілками липи та берези або запашними травами. І відсіювати від них всяку бадиль.

Ця зелень є символом відродження всього живого і має захищати дім від зла.

празник – свято;

бади́ль – бур'ян;

май, маїна – зелень; зелене гілля;

На свято Трійці українці йдуть до храму, здибаються опісля з родичами. То приходять всі цьоці і вуйки, вуйни і стрийки. Напередодні свята, звичайно, готують частування, печуть хліб або коровай. Ну і вендлини точно якісь коптяться.

вендли́ни – вудженина;

здиба́тися – зустрітися;

ї́джинє – пожива, страва;

цьоця – тітка;

вуйко – дядько;

вуйна – дружина брата матері;

стрий – брат батька;

Наші предки навіть влаштовували народні гуляння та ворожіння після святкового обіду.



Обряди на Зелені свята / Freepik

На зорі господині виносили свіжу випічку на поля і городи, задобрюючи духів покійних родичів, аби помогли землі дати добрі врожаї.

ба́йґель – булка (чотиридільна);

На це свято особливо чудодійною вважали березу. Її наділяли силою зростання, яку людина може використовувати. Тому на Трійцю березові гілки дівчата заплітають у коси. Або ж із трьох гілочок плетуть косицю: скріплюють червоною стрічкою чи міцною травою. Такий букет у домі має дарувати щастя в любові, здоров'я та довголіття рідним.

льо́ля – дівчина;

варко́чє/варкочки – коса/косички;

Дівчатам ще на Трійцю казали, що, як хочуть мати ладну, а не рапату бузю, треба йти збирати ранкову росу і вмиватися нею.

бу́зя – личко;

рапа́тий – шорсткий.

Загалом цей празник вважається дуже радісним. Святу Трійцю ще вважали днем, коли весна остаточно поступається літу.