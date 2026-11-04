Не "желізна дорога" і не "рельси": як говорити про залізницю українською

Квиток придбали, валізу зібрали, на вокзал вчасно приїхали. Залишилося перевірити, чи правильно ми називаємо все, що зустрічаємо під час подорожі залізницею.

Залізнична тематика має чимало слів і висловів, які ми звикли чути щодня. Частина з них прийшла з російської мови й непомітно закріпилася в нашому мовленні. 24 Канал розповідає про найпоширеніші помилки.

Як говорити про залізницю українською?

4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Це гарна нагода згадати працівників, які забезпечують рух поїздів, і водночас переглянути власний словник.

Листівка до Дня залізничника / Pinterest

У повсякденному мовленні досі трапляються російські слова та кальки, хоча українські відповідники давно є.

1. Желізна дорога – залізниця.

Саме так називаємо транспортну систему, якою рухаються поїзди. Наприклад: "Залізниця сполучає великі міста й невеликі населені пункти".

2. Рельси – рейки.

Це сталеві бруси, якими рухаються колеса поїзда. А дві паралельні рейки, закріплені на шпалах, утворюють колію.

3. Путь – колія.

Залізнична колія – це рейкова дорога, якою рухається рухомий склад. Тож правильно сказати: "Поїзд прибуває на третю колію".

4. Поєзд – поїзд або потяг.

Обидва слова нормативні. Можна сказати: "пасажирський поїзд", "швидкісний потяг", "поїзд далекого сполучення".

5. Білет – квиток.

Для подорожі купуємо залізничний квиток, а не білет. Наприклад: "Я придбала квиток до Львова".

Цікаво! В українській мові теж є слово "білет", але воно називає інші речі – картку з питаннями для іспиту або цінний папір, як-от банківський білет.

6. Проводнік – провідник, провідниця.

Працівник або працівниця поїзної бригади, які супроводжують пасажирів під час подорожі, перевіряють квитки та стежать за порядком у вагоні.

7. Отправлення – відправлення.

Українською кажемо: "Час відправлення поїзда – 08:30", а не "час отправки".

8. Прибивать – прибувати.

Поїзд прибуває на станцію, а не "приземляється" і не "приїжджає на вокзал" у значенні оголошення про прибуття. Наприклад: "Потяг прибуває за розкладом".

9. Вокзал – можна і вокзал, а ще маємо – двірець.

Крім того, у нашій мові немає абревіатури ЖД вокзал – це скорочення від російського "железнодорожный вокзал". В українській мові назва цього виду транспорту називається – залізниця, а тому – залізничний вокзал.

10. Конєчна остановка – кінцева зупинка.

Це слово цілком українське, тож замінювати його не потрібно. Так само нормативні слова "перон", "вагон", "машиніст", "локомотив" і "купе". Не кожне слово, схоже на російське, є помилковим.

Варто стежити не лише за словами, а й за їхньою вимовою. Навіть якщо слово пишеться однаково, українською воно може звучати інакше. Тому кажемо "перон", "каса", "квиток", а не "пєрон", "касса", "білєт". У нашій мові свої правила вимови, і про них теж не варто забувати.

Отже, нехай у наших розмовах будуть – українські терміни. А всім працівникам залізничного транспорту бажаємо безпечної роботи, вдячних пасажирів і спокійних змін!

Робота залізничників має особливе значення для України: вони забезпечують рух поїздів, сполучають міста й допомагають країні долати труднощі навіть у найскладніші часи. Їхню працю вшанували й на державному рівні: у 2023 році Укрпошта випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди", присвячену тим, хто щодня тримає залізничний рух.

Поштова марка "Героїчні професії. Залізні люди", 2023 / Вікіпедія

"Це перший в історії незалежної України поштовий блок, присвячений роботі залізничників. Тут відображена лише одна з тисячі історій, коли залізничники, ризикуючи життям, виконували свою роботу. Про деякі такі героїчні історії ми вже розповідаємо, про інші зможемо говорити лише після нашої перемоги". – наголосив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Звідки походять залізничні терміни?

Залізнична термінологія почала активно формуватися в XIX столітті разом із розвитком нового виду транспорту. Першу залізницю загального користування відкрили в Англії 1825 року, а на українських землях залізничне будівництво розгорнулося в 1860-х роках. Разом із технологіями приходили й нові назви деталей, механізмів, споруд та професій.

Частину назв запозичили з європейських мов: наприклад, "вагон" має німецьке походження, "депо" прийшло з французької, "перон" – також із французької, а "баласт" – із нідерландської. Водночас чимало термінів утворилися на українському ґрунті: "поїзд", "колія", "гальмо", "залізниця". На західноукраїнську залізничну лексику впливали польська й німецька мови, а в радянський період поширилися кальки та конструкції з російської технічної документації.

Тому сучасна залізнична лексика поєднує власне українські слова, давні запозичення та терміни, які з часом стали звичними й нормативними.