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Освіта Саморозвиток Не "желізна дорога" і не "рельси": як говорити про залізницю українською
4 листопада, 08:14
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Не "желізна дорога" і не "рельси": як говорити про залізницю українською

Олеся Кух

Квиток придбали, валізу зібрали, на вокзал вчасно приїхали. Залишилося перевірити, чи правильно ми називаємо все, що зустрічаємо під час подорожі залізницею.

Залізнична тематика має чимало слів і висловів, які ми звикли чути щодня. Частина з них прийшла з російської мови й непомітно закріпилася в нашому мовленні. 24 Канал розповідає про найпоширеніші помилки.

Як говорити про залізницю українською?

4 листопада в Україні відзначають День залізничника. Це гарна нагода згадати працівників, які забезпечують рух поїздів, і водночас переглянути власний словник. 

Листівка до Дня залізничника / Pinterest

У повсякденному мовленні досі трапляються російські слова та кальки, хоча українські відповідники давно є.

1. Желізна дорога – залізниця.

Саме так називаємо транспортну систему, якою рухаються поїзди. Наприклад: "Залізниця сполучає великі міста й невеликі населені пункти".

2. Рельси – рейки.

Це сталеві бруси, якими рухаються колеса поїзда. А дві паралельні рейки, закріплені на шпалах, утворюють колію.

3. Путь – колія.

Залізнична колія – це рейкова дорога, якою рухається рухомий склад. Тож правильно сказати: "Поїзд прибуває на третю колію".

4. Поєзд – поїзд або потяг.

Обидва слова нормативні. Можна сказати: "пасажирський поїзд", "швидкісний потяг", "поїзд далекого сполучення".

5. Білет – квиток.

Для подорожі купуємо залізничний квиток, а не білет. Наприклад: "Я придбала квиток до Львова".

Цікаво! В українській мові теж є слово "білет", але воно називає інші речі – картку з питаннями для іспиту або цінний папір, як-от банківський білет.

6. Проводнік – провідник, провідниця.

Працівник або працівниця поїзної бригади, які супроводжують пасажирів під час подорожі, перевіряють квитки та стежать за порядком у вагоні.

7. Отправлення – відправлення.

Українською кажемо: "Час відправлення поїзда – 08:30", а не "час отправки".

8. Прибивать – прибувати.

Поїзд прибуває на станцію, а не "приземляється" і не "приїжджає на вокзал" у значенні оголошення про прибуття. Наприклад: "Потяг прибуває за розкладом".

9. Вокзал – можна і вокзал, а ще маємо – двірець.

Крім того, у нашій мові немає абревіатури ЖД вокзал – це скорочення від російського "железнодорожный вокзал". В українській мові назва цього виду транспорту називається – залізниця, а тому – залізничний вокзал.

10. Конєчна остановка – кінцева зупинка.

Це слово цілком українське, тож замінювати його не потрібно. Так само нормативні слова "перон", "вагон", "машиніст", "локомотив" і "купе". Не кожне слово, схоже на російське, є помилковим.

Варто стежити не лише за словами, а й за їхньою вимовою. Навіть якщо слово пишеться однаково, українською воно може звучати інакше. Тому кажемо "перон", "каса", "квиток", а не "пєрон", "касса", "білєт". У нашій мові свої правила вимови, і про них теж не варто забувати.

Отже, нехай у наших розмовах будуть – українські терміни. А всім працівникам залізничного транспорту бажаємо безпечної роботи, вдячних пасажирів і спокійних змін!

Робота залізничників має особливе значення для України: вони забезпечують рух поїздів, сполучають міста й допомагають країні долати труднощі навіть у найскладніші часи. Їхню працю вшанували й на державному рівні: у 2023 році Укрпошта випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди", присвячену тим, хто щодня тримає залізничний рух.

Поштова марка "Героїчні професії. Залізні люди", 2023 / Вікіпедія

"Це перший в історії незалежної України поштовий блок, присвячений роботі залізничників. Тут відображена лише одна з тисячі історій, коли залізничники, ризикуючи життям, виконували свою роботу. Про деякі такі героїчні історії ми вже розповідаємо, про інші зможемо говорити лише після нашої перемоги". – наголосив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Звідки походять залізничні терміни?

Залізнична термінологія почала активно формуватися в XIX столітті разом із розвитком нового виду транспорту. Першу залізницю загального користування відкрили в Англії 1825 року, а на українських землях залізничне будівництво розгорнулося в 1860-х роках. Разом із технологіями приходили й нові назви деталей, механізмів, споруд та професій.

Частину назв запозичили з європейських мов: наприклад, "вагон" має німецьке походження, "депо" прийшло з французької, "перон" – також із французької, а "баласт" – із нідерландської. Водночас чимало термінів утворилися на українському ґрунті: "поїзд", "колія", "гальмо", "залізниця". На західноукраїнську залізничну лексику впливали польська й німецька мови, а в радянський період поширилися кальки та конструкції з російської технічної документації. 

Тому сучасна залізнична лексика поєднує власне українські слова, давні запозичення та терміни, які з часом стали звичними й нормативними.

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