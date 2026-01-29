Укр Рус
Освіта Освіта в Україні У програмі "зимового вступу" – вже понад 80 вишів
29 січня, 11:17
3

У програмі "зимового вступу" – вже понад 80 вишів

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні впроваджують зимову вступну кампанію.
  • До програми вже долучилися понад 80 вишів. 

В Україні запроваджують зимову вступну кампанію. До програми продовжують долучатися нові виші, в яких можна реєструватися на "нульовий курс".

Таких ЗВО вже понад 80. Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий у фейсбуці. 

Дивіться також Які мінімальні бали для вступу на бюджет треба набрати у 2026 році 

Скільки вишів долучилося до програми?

Так, під час вступу у ці виші абітурієнти можуть отримати додаткові бали після успішного завершення "нульового курсу" у межах програми "зимового вступу".

Під час вступу на понад 40 спеціальностей із державною підтримкою вступники можуть отримати +15 балів до конкурсного бала НМТ. Програма "зимового вступу" поступово розширюється й дає вступникам можливість ліпше підготуватися до НМТ, визначитися з вибором університету та отримати додаткові переваги під час вступної кампанії, 
– написав міністр. 

І уточнив, що додаткові 15 балів отримують вступники, які: 

  • успішно завершили "нульовий курс" у межах "зимового вступу";

  • подають заяву до того самого університету, у якому проходили курс; 

  • обирають спеціальність, для якої передбачили державну підтримку. 

Тут мовиться про шість галузей знань: освіта; природничі науки, математика та статистика; інженерія, виробництво та будівництво; сільське, лісове й рибне господарство та ветеринарна медицина; транспорт і послуги; безпека та оборона.

Усі деталі та умови вступу оприлюднили на офіційних сайтах університетів у відповідних розділах. 

Дивіться також Хто може не складати НМТ у 2026 році 

Що відомо про зимову вступну кампанію?

  • В Україні запроваджують зимову вступну кампанію до вишів. Новація стартує цієї зими.

  • Перші групи вийдуть на навчання із січня: сформують один або кілька потоків.

  • ЗВО відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.

  • Абітурієнти матимуть можливість взимку пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією.

  • При цьому зможуть отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.

  • Їх можна буде використати тільки при вступі в той виш, в якому вступник проходив "нульовий курс".