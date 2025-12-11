Гранти, стипендії та оплата проживання: уряд схвалив "зимовий вступ" у виші
- Уряд України схвалив "зимовий вступ".
- Тепер виші відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
- Для жителів тимчасово окупованих територій, ветеранів і військовослужбовців передбачили гранти, стипендії та оплату проживання в гуртожитку.
Уряд України схвалив політику "зимового вступу", яку ініціював президент. Це експериментальний проєкт підготовчого відділення з розширеною програмою та новими можливостями для вступників.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Тепер виші відкриватимуть набір на 3 – 6-місячне навчання з підготовкою до НМТ.
Дивіться також МОН готує зміни до правил вступної кампанії 2026 року: що пропонують скасувати
Як відбуватиметься "зимовий вступ"?
Обов'язковими предметами тестування є українська мова, математика та історія України, а також один вибірковий предмет (іноземна, природничі дисципліни або література) – по 90 аудиторних годин кожен. Навчання можливе очно та дистанційно.
Максимально розширюємо доступ до української вищої освіти в умовах війни. "Зимовий вступ" – місток між школою й університетськими програмами: без зайвих бар'єрів для молоді з прифронтових територій і військових, з підтримкою тих, хто її потребує, і з реальною перевагою для тих, хто визначиться з університетом заздалегідь, тому й зарахування відбуватиметься на так званий "нульовий курс",
– повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.
І додав, що важливо надолужити освітні втрати вступників, які можуть негативно вплинути на якість вищої освіти в майбутньому,
За словами міністра, держава забезпечить адресну підтримку тим категоріям вступників, які цього найбільше потребують:
жителям тимчасово окупованих територій;
ветеранам і військовослужбовцям.
Для них передбачили гранти на це навчання, стипендії (для денної форми) та оплату проживання в гуртожитку, якщо потрібно. "Зимовий вступ" покликаний зменшити освітні втрати, допомогти вступникам безпечніше підготуватися до НМТ і наперед визначитися з подальшою траєкторією,
– зауважив міністр.
І додав, що важливо обрати виш уже зараз: підготовче відділення де-факто виконує роль "нульового курсу", адже в разі продовження навчання саме в обраному ЗВО вступник зможе отримати до 15 додаткових балів до загального конкурсного бала під час зарахування на перший курс у цей самий університет, залежно від спеціальності.
Цікаво! Цьогоріч на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру, заявляв заступник очільника МОН Микола Трофименко РБК-Україна.
МОН рекомендує вступникам стежити за оголошеннями на сайтах університетів щодо старту набору, графіків та умов участі у програмі для пільгових категорій.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Що відомо про ініціативу?
- У серпні президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських ЗВО.
- Зокрема, мовилось про те, щоб запровадити зимову вступну кампанію для тих, хто з певних причин не зміг вступати влітку.
- У вересні очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що відомство ініціює запровадження "нульового курсу" для абітурієнтів, які не склали НМТ.
- Минулого місяця у МОН заявили, що в Україні запроваджують "зимовий вступ" в університети на "нульовий курс". Новація стартує вже цієї зими.
- У відомстві переконані, що "зимовий вступ" на "нульовий курс" – це абсолютно правильна відповідь держави на виклики сьогодення.