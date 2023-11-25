Дати різні: коли учні на Львівщині підуть на зимові канікули
Джерело:Твоє місто
Цього року через зміну календаря школярі в Україні можуть швидше йти на зимові канікули. Так, діти йдуть на відпочинок вже після 20 грудня або й раніше.
При цьому школи можуть самостійно складати графіки відпочинку учнів. Коли будуть зимові канікули у школах Львівщини, читайте далі.
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Коли зимові канікули у школах Львівщини
На Львівщині учні відпочиватимуть взимку від навчання неодночасно. В одних школах зимові канікули стартують швидше, в інших – пізніше. Усе тому, що кожна громада самостійно встановлює терміни та дати відпочинку школярів.
У департаменті освіти та науки Львівської ОВА при цьому назвали приблизні дати зимових канікул у школах області.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
У більшості навчальних закладів зимовий відпочинок учнів стартує 23 або 25 грудня. Діти не вчитимуться до 7 або 14 січня.
В окремих школах зимові канікули стартують 18 грудня.
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Коли зимові канікули у школах Львова 2023 – 2024
- У Львові кожна школа також може самостійно визначити тривалість зимових канікул.
- Здебільшого учні підуть на зимовий відпочинок 25 грудня 2023 року. Відпочиватимуть учні до 14 січня 2024 року.
- Головне, аби школи відпрацювали 175 днів у навчальному році, кажуть у міськраді.